خبر سار..زيادة مرتقبة في أجور الجيش و القوات المساعدة

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ينتظر عناصر القوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي و الحرس الملكي و القوات المساعدة، الزيادة في رواتبهم مع حلول سنة2017 بعد أن راجت أخبار في صفوف القوات المسلحة الملكية بأن الزيادة في الأجور النظامية ستبدأ تزامنا مع شهر يناير المقبل،بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي و الحس الملكي.
و حسب ما أوردته يومية المساء،ستستفيد هذه الفئات من الزيادة في التعويضات العائلية التي من المنتظر أن تشمل جميع أسلاك الموظفين مدنيين و عسكريين.
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