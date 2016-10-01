القبض على مجرم خطير ملقب بـ ''زيكو'' وبحوزته ساطور ومدية بمارتيل

تمكنت المصالح الأمنية، اليوم الثلاثاء وبعد سنتين من البحث، من اعتقال مجرم خطير ملقب بـ ''زيكو''، توصلت الأجهزة الأمنية في حقه على العشرات من الشكايات التي أكدت تورطه في عمليات الاعتداء والسرقة

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية، اليوم الثلاثاء وبعد سنتين من البحث، من اعتقال مجرم خطير ملقب بـ "زيكو"، توصلت الأجهزة الأمنية في حقه على العشرات من الشكايات التي أكدت تورطه في عمليات الاعتداء والسرقة والضرب والجرح.

وحسب مصادر محلية فإن رجال الأمن أوقفوا "زيكو" البالغ من العمر 24 عاما، وبحوزته ساطور ومدية من الحجم الكبير يستخدمهما في الاعتداء على الأبرياء لسرقة ممتلكاتهم.



وأضافت المصادر ذاتها بان التحقيق الأولي مع المعني بالأمر مكن كذلك من اعتقال شريكيه، وقد اعترفوا بأنهم تورطوا في العديد من الجرائم ومن بينها اعتراض سبيل الطالبات بكلية الآداب وعاملات المنطقة الصناعية.



