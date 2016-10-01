منيب تتسبب في إقالة عضو في حزب جبهة القوى الديمقراطية

قدم حزب جبهة القوى الديمقراطية على تجميد عضوية أحد قيادييه، بعدما دعى إلى التصويت على فيدرالية اليسار الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.

شوف تيفي: يونس أباعلي

قدم حزب جبهة القوى الديمقراطية على تجميد عضوية أحد قيادييه، بعدما دعى إلى التصويت على فيدرالية اليسار الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.

وجاء في بلاغ صادر عن هيئة التحكيم بجبهة القوى الديمقراطية، عشية أمس الاثنين، أنه وبناء على الإحالات الموجهة إليها من الأمانة العامة، وفي انتظار استكمال إجراءات المسطرة التأديبية بشأن ما صدر عنه من أفعال وأقوال إبان انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي عاشته بلادنا يوم 7 أكتوبر الجاري وتطبيقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، قررت تجميد عضوية المسمى بوجمعة بيناهو في الحزب وإقالته من جميع الهيئات التي ينتمي إليها في الحزب.

وكان بوجمعة بيناهو اعتبر أن حزبه "يعيش حالة من الاحتقان والانشقاق، وهو ما سيسرع بترتيبه في المراتب المتأخرة"، داعيا جميع مناضلي الحزب خاصة غير الراضين عما آلت إليه الأوضاع إلى استغلال هذه الفرصة والتصويت لصالح فيدرالية اليسار الديمقراطي.



