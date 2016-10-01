هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل

رغم أنه لم يحقق حلمه باحتلال الرتبة الأولى خلال الانتخابات التشريعية الماضية إلا أن حزب الأصالة والمعاصرة من المنتظر أن ينال شرف ترأس أول جلسة لمجلس النواب حسب الفصل 63 من الدستور المغربي الجديد.

شوف تيفي

رغم أنه لم يحقق حلمه باحتلال الرتبة الأولى خلال الانتخابات التشريعية الماضية إلا أن حزب الأصالة والمعاصرة من المنتظر أن ينال شرف ترأس أول جلسة لمجلس النواب حسب الفصل 63 من الدستور المغربي الجديد.

ويعطي هذا الفصل الحق لأكبر برلماني سنا أن يترأس أول جلسة برلمانية، بعد افتتاح الملك محمد السادس للولاية التشريعية الجديدة وهي الثانية بعد دستور 2011، إذ أن البام يضم بين مكوناته أحد الفائزين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة ببني ملال وهو إبراهيم موحى الذي يبلغ من العمر 88 سنة.

جدير بالذكر أن البرلمان سيفتتح ولايته التشريعية الملك محمد السادس يوم الجمعة القادم كما جرت العادة بذلك،حيث سيعرف ولوج قبته عدد من الوجوه الجديدة التي أسعفها حظ النجاح في اقتراع 7 أكتوبر..للإشارة تجري منذ الإثنين ترتيبات أمنية غير اعتيادية بالبرلمان ومحيطه..