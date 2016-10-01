 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل

محمد أوزين.. اللغم الذي قد يفجر تحالف البيجيدي والحركة الشعبية | بوليتيك

محمد أوزين.. اللغم الذي قد يفجر تحالف البيجيدي والحركة الشعبية

عاجل وخطير.. ها شنو لقاو في شاطئ عين السبع بالبيضاء قبل قليل | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. ها شنو لقاو في شاطئ عين السبع بالبيضاء قبل قليل

المغنية رويدا عطية تعلن عن خطوبتها من نجم ستار أكاديمي في نسخته العاشرة | ثقافة و فنون

المغنية رويدا عطية تعلن عن خطوبتها من نجم ستار أكاديمي في نسخته العاشرة

انفجار داخل الحركة الشعبية والعنصر يغادر | بوليتيك

انفجار داخل الحركة الشعبية والعنصر يغادر

القبض على متهمين بترويج المشروبات الكحولية والمخدرات بفاس | حوادث و حقوق

القبض على متهمين بترويج المشروبات الكحولية والمخدرات بفاس

بالصور..نايضة في بني ملال..إغماءات واعتقالات في مواجهات السكان مع القوات العمومية... وها علاش | مجتمع

بالصور..نايضة في بني ملال..إغماءات واعتقالات في مواجهات السكان مع القوات العمومية... وها علاش

فضيحة تهز الجديدة..توأم يغتصب نادلة بأحد مقاهي المدينة بطريقة وحشية رغم أنها حائض | حوادث و حقوق

فضيحة تهز الجديدة..''توأم'' يغتصب نادلة بأحد مقاهي المدينة بطريقة وحشية رغم أنها حائض

وزارة التربية الوطنية توضح حقيقة صور الأغلفة المروجة للمقرر المعتمد لمادة التربية الإسلامية | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية توضح حقيقة صور الأغلفة المروجة للمقرر المعتمد لمادة التربية الإسلامية

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 13:22 هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل
رغم أنه لم يحقق حلمه باحتلال الرتبة الأولى خلال الانتخابات التشريعية الماضية إلا أن حزب الأصالة والمعاصرة من المنتظر أن ينال شرف ترأس أول جلسة لمجلس النواب حسب الفصل 63 من الدستور المغربي الجديد.

شوف تيفي

رغم أنه لم يحقق حلمه باحتلال الرتبة الأولى خلال الانتخابات التشريعية الماضية إلا أن حزب الأصالة والمعاصرة من المنتظر أن ينال شرف ترأس أول جلسة لمجلس النواب حسب الفصل 63 من الدستور المغربي الجديد.
ويعطي هذا الفصل الحق لأكبر برلماني سنا أن يترأس أول جلسة برلمانية، بعد افتتاح الملك محمد السادس للولاية التشريعية الجديدة وهي الثانية بعد دستور 2011، إذ أن البام يضم بين مكوناته أحد الفائزين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة ببني ملال وهو إبراهيم موحى الذي يبلغ من العمر 88 سنة.
جدير بالذكر أن البرلمان سيفتتح ولايته التشريعية الملك محمد السادس يوم الجمعة القادم كما جرت العادة بذلك،حيث سيعرف ولوج قبته عدد من الوجوه الجديدة التي أسعفها حظ النجاح في اقتراع 7 أكتوبر..للإشارة تجري منذ الإثنين ترتيبات أمنية غير اعتيادية بالبرلمان ومحيطه..

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

محمد أوزين.. اللغم الذي قد يفجر تحالف البيجيدي والحركة الشعبية | بوليتيك

محمد أوزين.. اللغم الذي قد يفجر تحالف البيجيدي والحركة الشعبية

انفجار داخل الحركة الشعبية والعنصر يغادر | بوليتيك

انفجار داخل الحركة الشعبية والعنصر يغادر

وزارة التربية الوطنية توضح حقيقة صور الأغلفة المروجة للمقرر المعتمد لمادة التربية الإسلامية | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية توضح حقيقة صور الأغلفة المروجة للمقرر المعتمد لمادة التربية الإسلامية

المغرب يشارك في أضخم مناورات عسكرية بالخليج | بوليتيك

المغرب يشارك في أضخم مناورات عسكرية بالخليج

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تعزيزات أمنية مكثفة بعد فاجعة درب السلطان | بــووز
منذ 32 دقيقة

تعزيزات أمنية مكثفة بعد فاجعة درب السلطان

صادم..لحظة استخراج جثة سيدة من تحت أنقاض عمارة درب السلطان | بــووز

صادم..لحظة استخراج جثة سيدة من تحت أنقاض عمارة درب السلطان

بالفيديو..اكسيدة خايبة فكازا..شوفو اشنو وقع لـ3 ديال الكيران فمحطة ولاد زيان | بــووز

بالفيديو..اكسيدة خايبة فكازا..شوفو اشنو وقع لـ3 ديال الكيران فمحطة ولاد زيان

نسو الناس:شنو انتظاراتكم من بعد انتخابات7أكتوبر2016؟ | نسولو الناس

نسو الناس:شنو انتظاراتكم من بعد انتخابات7أكتوبر2016؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
منذ 8 دقائق

هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل

محمد أوزين.. اللغم الذي قد يفجر تحالف البيجيدي والحركة الشعبية | بوليتيك

محمد أوزين.. اللغم الذي قد يفجر تحالف البيجيدي والحركة الشعبية

عاجل وخطير.. ها شنو لقاو في شاطئ عين السبع بالبيضاء قبل قليل | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. ها شنو لقاو في شاطئ عين السبع بالبيضاء قبل قليل

المغنية رويدا عطية تعلن عن خطوبتها من نجم ستار أكاديمي في نسخته العاشرة | ثقافة و فنون

المغنية رويدا عطية تعلن عن خطوبتها من نجم ستار أكاديمي في نسخته العاشرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.