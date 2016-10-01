 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

منيب تتسبب في إقالة عضو في حزب جبهة القوى الديمقراطية | بوليتيك

منيب تتسبب في إقالة عضو في حزب جبهة القوى الديمقراطية

هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل

محمد أوزين.. اللغم الذي قد يفجر تحالف البيجيدي والحركة الشعبية | بوليتيك

محمد أوزين.. اللغم الذي قد يفجر تحالف البيجيدي والحركة الشعبية

عاجل وخطير.. ها شنو لقاو في شاطئ عين السبع بالبيضاء قبل قليل | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. ها شنو لقاو في شاطئ عين السبع بالبيضاء قبل قليل

المغنية رويدا عطية تعلن عن خطوبتها من نجم ستار أكاديمي في نسخته العاشرة | ثقافة و فنون

المغنية رويدا عطية تعلن عن خطوبتها من نجم ستار أكاديمي في نسخته العاشرة

انفجار داخل الحركة الشعبية والعنصر يغادر | بوليتيك

انفجار داخل الحركة الشعبية والعنصر يغادر

القبض على متهمين بترويج المشروبات الكحولية والمخدرات بفاس | حوادث و حقوق

القبض على متهمين بترويج المشروبات الكحولية والمخدرات بفاس

بالصور..نايضة في بني ملال..إغماءات واعتقالات في مواجهات السكان مع القوات العمومية... وها علاش | مجتمع

بالصور..نايضة في بني ملال..إغماءات واعتقالات في مواجهات السكان مع القوات العمومية... وها علاش

فضيحة تهز الجديدة..توأم يغتصب نادلة بأحد مقاهي المدينة بطريقة وحشية رغم أنها حائض | حوادث و حقوق

فضيحة تهز الجديدة..''توأم'' يغتصب نادلة بأحد مقاهي المدينة بطريقة وحشية رغم أنها حائض

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

محمد أوزين.. اللغم الذي قد يفجر تحالف البيجيدي والحركة الشعبية
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 13:14 محمد أوزين.. اللغم الذي قد يفجر تحالف البيجيدي والحركة الشعبية | بوليتيك
محمد أوزين.. اللغم الذي قد يفجر تحالف البيجيدي والحركة الشعبية
فوز محمد أوزين بمقعد في دائرة إفران في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أعاده اسمه إلى التداول في صفوف حزب الحركة الشعبية، الذي يسعى إلى البقاء في دائرة التحالف الحكومي. ومع ذلك، فتاريخ أوزين في

شوف تيفي
فوز محمد أوزين بمقعد في دائرة إفران في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أعاده اسمه إلى التداول في صفوف حزب الحركة الشعبية، الذي يسعى إلى البقاء في دائرة التحالف الحكومي. ومع ذلك، فتاريخ أوزين في التحالف الحكومي السابق، حينما كان وزيرا للشباب والرياضة، قد يكون سببا في عرقلة أي تحالف مرتقب في هذه الأيام بين حزب العدالة والتنمية و"السنبلة"، بحسب مصدر من داخل الحزب.
فقد أشار المصدر ذاته إلى أن محمد أوزين، يُدفع به ليكون من بين المستوزرين من جديد باسم الحركة الشعبية، إلا أنه سيكون اللغم الذي يهدد بانفجار التحالف بين البيجيدي والحركيين، أو على الأقل تأخير التوافق بينهما، وذلك بسبب الارتباك الكبير الذي خلفه أوزين في صفوف الحكومة السابقة، عندما كان وزيرا لقطاع الرياضة، والذي أدى إلى إقالته من الحكومة وإحداث رجة في صفوف الأغلبية الحكومية ساهم فيها الوزراء الحركيين الذين لازمتهم الفضائح طيلة الولاية الحكومية، وهو ما أدى إلى "حساسية" مع الحزب في مستهل المشاورات التي يعقدها العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحركة الشعبية شوف تيفي محمد أوزين البيجيدي التحالف الحكومي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

منيب تتسبب في إقالة عضو في حزب جبهة القوى الديمقراطية | بوليتيك

منيب تتسبب في إقالة عضو في حزب جبهة القوى الديمقراطية

هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل

انفجار داخل الحركة الشعبية والعنصر يغادر | بوليتيك

انفجار داخل الحركة الشعبية والعنصر يغادر

وزارة التربية الوطنية توضح حقيقة صور الأغلفة المروجة للمقرر المعتمد لمادة التربية الإسلامية | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية توضح حقيقة صور الأغلفة المروجة للمقرر المعتمد لمادة التربية الإسلامية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تعزيزات أمنية مكثفة بعد فاجعة درب السلطان | بــووز
منذ 37 دقيقة

تعزيزات أمنية مكثفة بعد فاجعة درب السلطان

صادم..لحظة استخراج جثة سيدة من تحت أنقاض عمارة درب السلطان | بــووز

صادم..لحظة استخراج جثة سيدة من تحت أنقاض عمارة درب السلطان

بالفيديو..اكسيدة خايبة فكازا..شوفو اشنو وقع لـ3 ديال الكيران فمحطة ولاد زيان | بــووز

بالفيديو..اكسيدة خايبة فكازا..شوفو اشنو وقع لـ3 ديال الكيران فمحطة ولاد زيان

نسو الناس:شنو انتظاراتكم من بعد انتخابات7أكتوبر2016؟ | نسولو الناس

نسو الناس:شنو انتظاراتكم من بعد انتخابات7أكتوبر2016؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

منيب تتسبب في إقالة عضو في حزب جبهة القوى الديمقراطية | بوليتيك
منذ 3 دقائق

منيب تتسبب في إقالة عضو في حزب جبهة القوى الديمقراطية

هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

هذا هو الحزب الذي سينال شرف ترؤس أول جلسة للبرلمان وهذه هي التفاصيل

محمد أوزين.. اللغم الذي قد يفجر تحالف البيجيدي والحركة الشعبية | بوليتيك

محمد أوزين.. اللغم الذي قد يفجر تحالف البيجيدي والحركة الشعبية

عاجل وخطير.. ها شنو لقاو في شاطئ عين السبع بالبيضاء قبل قليل | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. ها شنو لقاو في شاطئ عين السبع بالبيضاء قبل قليل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.