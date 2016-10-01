محمد أوزين.. اللغم الذي قد يفجر تحالف البيجيدي والحركة الشعبية

فوز محمد أوزين بمقعد في دائرة إفران في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أعاده اسمه إلى التداول في صفوف حزب الحركة الشعبية، الذي يسعى إلى البقاء في دائرة التحالف الحكومي. ومع ذلك، فتاريخ أوزين في

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فوز محمد أوزين بمقعد في دائرة إفران في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أعاده اسمه إلى التداول في صفوف حزب الحركة الشعبية، الذي يسعى إلى البقاء في دائرة التحالف الحكومي. ومع ذلك، فتاريخ أوزين في التحالف الحكومي السابق، حينما كان وزيرا للشباب والرياضة، قد يكون سببا في عرقلة أي تحالف مرتقب في هذه الأيام بين حزب العدالة والتنمية و"السنبلة"، بحسب مصدر من داخل الحزب.

فقد أشار المصدر ذاته إلى أن محمد أوزين، يُدفع به ليكون من بين المستوزرين من جديد باسم الحركة الشعبية، إلا أنه سيكون اللغم الذي يهدد بانفجار التحالف بين البيجيدي والحركيين، أو على الأقل تأخير التوافق بينهما، وذلك بسبب الارتباك الكبير الذي خلفه أوزين في صفوف الحكومة السابقة، عندما كان وزيرا لقطاع الرياضة، والذي أدى إلى إقالته من الحكومة وإحداث رجة في صفوف الأغلبية الحكومية ساهم فيها الوزراء الحركيين الذين لازمتهم الفضائح طيلة الولاية الحكومية، وهو ما أدى إلى "حساسية" مع الحزب في مستهل المشاورات التي يعقدها العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة.



