عاجل وخطير.. ها شنو لقاو في شاطئ عين السبع بالبيضاء قبل قليل

علمت ''شوف تيفي'' أن شاطئ عين السبع بالبيضاء، عرف قبل قليل، حالة استنفار أمني، بعد أن ألقت مياه البحر جثة شابة في عقدها الثاني.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن شاطئ عين السبع بالبيضاء، عرف قبل قليل، حالة استنفار أمني، بعد أن ألقت مياه البحر جثة شابة في عقدها الثاني.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالكة المجهولة الهوية، تم العثور عليها وهي ترتدي بذلة رياضية زرقاء اللون، دون أن تبرز لديها أية علامة من آثار الاعتداء أو الضرب.

وأضاف المصدر ذاته بأن الجثة عثر عليها في حالة جيدة أي لم تتعرض للتشويه، وهو ما يوضح بأنها حديثة الوفاة، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن أسباب الوفاة التي ما تزال مجهولة.

وأكد ذات المصدر بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل جثة الهالكة إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي ومنه إلى مستودع الأموات الرحمة.