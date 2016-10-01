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المغنية رويدا عطية تعلن عن خطوبتها من نجم ستار أكاديمي في نسخته العاشرة
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 12:37 المغنية رويدا عطية تعلن عن خطوبتها من نجم ستار أكاديمي في نسخته العاشرة | ثقافة و فنون
المغنية رويدا عطية تعلن عن خطوبتها من نجم ستار أكاديمي في نسخته العاشرة
أعلنت الفنانة السورية رويدا عطية رسميا عن خطوبتها من نجم ستار أكاديمي في نسخته العاشرة السوري اسماعيل مناستلري، وقد سبق ونشرت الفنانة صورها رفقة خطيبها الجديد على صفحتها الرسمية بتطبيق

شوف تيفي

أعلنت الفنانة السورية رويدا عطية رسميا عن خطوبتها من نجم ستار أكاديمي في نسخته العاشرة السوري اسماعيل مناستلري، وقد سبق ونشرت الفنانة صورها رفقة خطيبها الجديد على صفحتها الرسمية بتطبيق الإنستغرام .

وأكدت رويدا عطية في تصريح خصت به قناة "إ م بي سي" أنها تعيش قصة حب جميلة منذ مدة ليست بالقصيرة رفقة اسماعيل.

وللإشارة فإن اسماعيل مناسترلي كان قد شارك ببرنامج ستار أكاديمي خلال نسخته العاشرة، حيث كانت مشاركته قصيرة كونه أقصي من البرايم الثاني.

  



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ثقافة وفنون المغنية رويدا عطية خطوبتها نجم ستار أكاديمي

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