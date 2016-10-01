انفجار داخل الحركة الشعبية والعنصر يغادر

بات من المؤكد أن يحدو الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر حدو رئيس التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار ويجمع حقائبه ويغادر منصبه في الحركة بعد خيبة الأمل التي أصابت الحزب خلال

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بات من المؤكد أن يحدو الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر حدو رئيس التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار ويجمع حقائبه ويغادر منصبه في الحركة بعد خيبة الأمل التي أصابت الحزب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأسر مصدر مطلع أنه تجري الترتيبات لعقد اجتماع طارئ للمكتب السياسي، حيث سيقرر فيه العنصر التخلي عن قيادة الحركة وترك المنصب لكفاءة أخرى من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، بعد لعنات متتالية طالت هذا الحزب فضلا عن هجمات شنها منشقون عن الحركة خلال الانتخابات التشريعية زيادة على استقالة لحسن حداد بعد خلافه مع الحزب والتحاقه بحزب الاستقلال.

جدير بالذكر أن حزب السنبلة حقق نتائج غير مرضية خلال اقتراع السابع من أكتوبر الماضي بالمقارنة مع ما حققه الحزب خلال انتخابات 2007 و2011.