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القبض على متهمين بترويج المشروبات الكحولية والمخدرات بفاس
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 12:13 القبض على متهمين بترويج المشروبات الكحولية والمخدرات بفاس | حوادث و حقوق
القبض على متهمين بترويج المشروبات الكحولية والمخدرات بفاس
تمكنت، أمس الاثنين، العناصر الأمنية لمنطقة فاس المدينة، مدعمة بعناصر فريق الأبحاث والتدخلات، من الحد من نشاط أحد مروجي المشروبات الكحولية المهربة والمخدرات.

 "شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت، أمس الاثنين، العناصر الأمنية لمنطقة فاس المدينة، مدعمة بعناصر فريق الأبحاث والتدخلات، من الحد من نشاط أحد مروجي المشروبات الكحولية المهربة والمخدرات.

وأفاد مصدر أمني بأن العناصر الأمنية قامت بمداهمة وكر المشتبه فيه ببنسودة بحي المصلى وحجز ما مجموعه 155 قنينة من النبيذ الأحمر والمشروبات الكحولية المهربة والجعة، بالإضافة إلى حجز 60 غراما من مخدر الشيرا وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية في مجال الضرب والجرح والسرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية وحيازة وترويج المخدرات ومحاولة تسريب المخدرات بالمؤسسة السجنية.

وموازاة مع هذا التدخل الأمني، وإثر عملية ترصد ومراقبة وفي إطار أربع عمليات متتالية ومتفرقة، ألقت عناصر الشرطة لمنطقة بن دباب عين قادوس القبض على أربعة أشخاص، من بينهم شخص بالمحطة الطرقية، من أجل ترويج المخدرات، وقد ضبطت بحوزتهم ما مجموعه 620 غرام من مخدر الشيرا.


ومن أجل تعميق البحث مع المشتبه فيهم، تم وضعهم تحت الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

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