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بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 12:06 بالصور..نايضة في بني ملال..إغماءات واعتقالات في مواجهات السكان مع القوات العمومية... وها علاش | مجتمع
بالصور..نايضة في بني ملال..إغماءات واعتقالات في مواجهات السكان مع القوات العمومية... وها علاش
عرف حي المسيرة بمدينة بني ملال، صباح اليوم الثلاثاء، مواجهات بين القوات العمومية وسكان الحي خلال القيام بهدم العديد من المنازل غير القانونية.

"شوف تيفي"


عرف حي المسيرة بمدينة بني ملال، صباح اليوم الثلاثاء، مواجهات بين القوات العمومية وسكان الحي خلال القيام بهدم العديد من المنازل غير القانونية.

وقامت السلطات باعتقال 20 شخصا، حاولوا منع الجرافات من هدم 11 منزلا، وهو الأمر الذي تسبب قي حالات إغماء في صفوف النساء ومن بينهم سيدة حاولت الانتحار.

وحسب مصادر محلية، فإن هذه المواجهات أسفرت كذلك عن إصابات في صفوف عناصر القوات العمومية، التي شاركت في عملية هدم المنازل العشوائية.
نايضة في بني ملال..إغماءات واعتقالات في مواجهات السكان مع القوات العمومية... وها علاشنايضة في بني ملال..إغماءات واعتقالات في مواجهات السكان مع القوات العمومية... وها علاشنايضة في بني ملال..إغماءات واعتقالات في مواجهات السكان مع القوات العمومية... وها علاشنايضة في بني ملال..إغماءات واعتقالات في مواجهات السكان مع القوات العمومية... وها علاشنايضة في بني ملال..إغماءات واعتقالات في مواجهات السكان مع القوات العمومية... وها علاش

 

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