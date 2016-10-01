وزارة التربية الوطنية توضح حقيقة صور الأغلفة المروجة للمقرر المعتمد لمادة التربية الإسلامية

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الثلاثاء، أن صور بعض أغلفة مقررات التربية الإسلامية المروج لها مفبركة ولا تمت بصلة لأي مقرر معتمد لمادة التربية الإسلامية.

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أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الثلاثاء، أن صور بعض أغلفة مقررات التربية الإسلامية المروج لها مفبركة ولا تمت بصلة لأي مقرر معتمد لمادة التربية الإسلامية.

وذكر بلاغ للوزارة أنه "خلافا لما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صور لبعض أغلفة مقررات التربية الإسلامية، تؤكد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للرأي العام الوطني والتعليمي، وللتلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات وأولياء الأمور، أن صور الأغلفة المروج لها مفبركة ولا تمت بصلة لأي مقرر معتمد لمادة التربية الإسلامية".

وأكدت الوزارة أن الكتب المدرسية المصادق عليها والمقررة رسميا تحمل على وجه الغلاف الوسمة المكونة من العلامة البصرية للوزارة، وتحتها عبارة مصادق عليه من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وعلى ظهره رقم وتاريخ المصادقة.