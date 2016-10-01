المغرب يشارك في أضخم مناورات عسكرية بالخليج

شارك المغرب في مناورات درع الخليج التي تعد أضخم مناورات عسكرية بحرية في مياه الخليج العربي،و التي دشنتها القوات البحرية السعودية،الأسبوع المنصرم في الخليج العربي و مضيق هرمز و بحر عمان،فيما تسببت

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شارك المغرب في مناورات درع الخليج التي تعد أضخم مناورات عسكرية بحرية في مياه الخليج العربي،و التي دشنتها القوات البحرية السعودية،الأسبوع المنصرم في الخليج العربي و مضيق هرمز و بحر عمان،فيما تسببت هذه المناورات في غضب إيران،و دفعتها إلى إصدار بيان تهاجم فيه المناورات بقيادة السعودية..

و حسب ما صرح به المسؤولون السعوديون،فقد ضمت المناورات جميع أبعاد العمليات البحرية من حروب جوية و سطحية،و تحت سطحية،و حرب إلكترونية و حرب الألغام،و عملية المشاة البحري،ووحدات الأمن البحرية الخاصة و الرماية بالذخيرة الحية،مضيفين أن الهدف من هذه المناورات يثمتل في رفع الجاهزية القتالية لوحدات القوات البحرية لحماية المصالح البحرية للمملكة العربية السعودية،ضد أي عدوان محتمل،كما تعد امتدادا لخطط البرامج التدريبية المعدة مسبقا،حسب ما نشرته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.