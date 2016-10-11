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عاجل:هذه الحصيلة الأخيرة لانهيار منزلين بدرب السلطان
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 10:32 عاجل:هذه الحصيلة الأخيرة لانهيار منزلين بدرب السلطان | حوادث و حقوق
عاجل:هذه الحصيلة الأخيرة لانهيار منزلين بدرب السلطان
تأكد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وفاة سيدتين في حادث انهيار منزلين بحي الجميعة بدرب السلطان.

شوف تيفي
تأكد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وفاة سيدتين في حادث انهيار منزلين بحي الجميعة بدرب السلطان.
و حسب ما عاينت"شوف تيفي" أن الجرحى و المقدر عددهم 3أشخاص نقلوا إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي الإسعافات الضرورية، مشيرة إلى أن عناصر الوقاية المدنية تدخلت لمباشرة عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمصابين.

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة .

عاجل:هذه الحصيلة الأخيرة لانهيار منزلين بدرب السلطانعاجل:هذه الحصيلة الأخيرة لانهيار منزلين بدرب السلطانعاجل:هذه الحصيلة الأخيرة لانهيار منزلين بدرب السلطانعاجل:هذه الحصيلة الأخيرة لانهيار منزلين بدرب السلطانعاجل:هذه الحصيلة الأخيرة لانهيار منزلين بدرب السلطان

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