حزب الاستقلال أول الأبواب التي سيطرقها بنكيران لتشكيل تحالفه

بعد تعيينه رئيسا للحكومة لولاية ثانية، أمس الاثنين، سيكون حزب الاستقلال، الحاصل على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أول الأبواب التي سيطرقها عبد الإله بنكيران، من بين الأبواب

شوف تيفي: يونس أباعلي



بعد تعيينه رئيسا للحكومة لولاية ثانية، أمس الاثنين، سيكون حزب الاستقلال، الحاصل على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أول الأبواب التي سيطرقها عبد الإله بنكيران، من بين الأبواب الأخرى التي سيناقش من خلالها تشكيل تحالفه الحكومي الجديد.

إذ يُنتظر أن يعقد أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الميزان اجتماعا اليوم الثلاثاء، لحسم موقف الحزب من دخوله الحكومة المقبلة أو تفضيله الركون في صفوف المعارضة. إلا أن كل المؤشرات ترجح كفة موافقة حزب الاستقلال على دخول التحالف الحكومي.

وبناء على الموقف النهائي الذي سيتخذه الاستقلاليون في هذا الاجتماع المرتقب، والذي يعد حاسما بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، ستنطلق المفاوضات بين الطرفين من أجل التوافق على صيغة مرضية لدخول حزب حميد شباط إلى الحكومة، والاتفاق على الأسماء الموضوعة للاستوزار، قبل أن يلتجئ بنكيران إلى أحزاب أخرى ستشكل باقي أضلاع التحالف الحكومي.





