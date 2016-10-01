بنكيران مطالب بتشكيل حكومته في حدود شهر وهذه هي التفاصيل

أصبح عبد الإله بنكيران بعد تعيينه رئيسا للحكومة الجديدة بعد اقتراع السابع من أكتوبر الماضي يسابق الزمن من أجل تشكيل الحكومة الجديدة بعد التحالفات الممكن صناعتها بين الحزب الفائز في الانتخابات

شوف تيفي: ع.السكارجي

أصبح عبد الإله بنكيران بعد تعيينه رئيسا للحكومة الجديدة بعد اقتراع السابع من أكتوبر الماضي يسابق الزمن من أجل تشكيل الحكومة الجديدة بعد التحالفات الممكن صناعتها بين الحزب الفائز في الانتخابات العدالة والتنمية وبين باقي الأحزاب التي ستدخل الحكومة معه.

ومن المنتظر أن تعرف الأيام القليلة القادمة ظهور بوادر التحالفات الجماعية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة حسب السيناريوهات التي نشرتها "شوف تيفي" من قبل، إذ من الضروري أن تكون الحكومة قد حدد أعضاءها قبل مؤتمر "كوب 22" الذي سيقام بعد شهر من الآن في مدينة مراكش والذي سيستقبل كبار الشخصيات عبر العالم بينهم رؤساء وأمراء وضيوف كبار من ممثلين عالميين وسياسيين ومهتمين بالبيئة وهيئات ومنظمات دولية.