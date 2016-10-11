صورة الملك محمد السادس مع فتاة محجبة بالبيضاء تشعل الفايسبوك

نشر المهدي بنكيران مدير جمعية محبي الملك محمد السادس على حسابه الخاص بالفايسبوك، صورة للملك محمد السادس رفقة فتاة محجبة بالبيضاء.

"شوف تيفي"

نشر المهدي بنكيران مدير جمعية محبي الملك محمد السادس على حسابه الخاص بالفايسبوك، صورة للملك محمد السادس رفقة فتاة محجبة بالبيضاء.

وفور تداول هذه الصورة، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث عبر الجميع عن إعجابهم بهذه الصورة، بينما تمنى آخرون الحصول على فرصة لقاء الملك والتقاط صور تذكارية معه.

وتجدر الإشارة على أن الملك محمد السادس، شوهد أخيرا، في العديد من المرات، وهو يتجول بسيارته بالعاصمة الاقتصادية.