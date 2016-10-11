عاجل ومؤلم..شوفو شنو وقع في محطة ولاد زيان هاذ الصباح+صور

علمت ''شوف تيفي'' أن محطة ولاد زيان بالبيضاء، شهدت قبل قليل، حادثا مؤلما راحت ضحيته سيدة بطريقة بشعة، بعد أن دهستها عجلات حافلة لنقل المسافرين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن محطة ولاد زيان بالبيضاء، شهدت قبل قليل، حادثا مؤلما راحت ضحيته سيدة بطريقة بشعة، بعد أن دهستها عجلات حافلة لنقل المسافرين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن ثلاثة حافلات كانت تتسابق بالمحطة للحصول على فرصة الانطلاق أولا، لتدهس إحدى هذه الحافلات السيدة بطريقة مروعة وترديها قتيلة على الفور.

وأضاف المصدر ذاته بأن حالة من الفوضى عمت المحطة فور وقوع الحادث حيث تجمهر حول المكان العشرات من المواطنين، قبل أن تحل السلطات وعناصر الوقاية المدينة الذين قاموا بإخراج جثة السيدة من تحت العجلات ليتم نقلها إلى مستودع الأموات.