يا ربي السلامة..جلسة خمرية داخل مقبرة تنتهي بجريمة مروعة بفاس

علمت ''شوف تيفي'' أن جلسة خمرية بين أربعة أشخاص، بمقبرة باب الفتوح بحي المصلى بمدينة فاس، انتهت بجريمة مروعة راح ضحيتها شخص في عقده الرابع.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن جلسة خمرية بين أربعة أشخاص، بمقبرة باب الفتوح بحي المصلى بمدينة فاس، انتهت بجريمة مروعة راح ضحيتها شخص في عقده الرابع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن تفاصيل هذه الجريمة تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، حينما دخل أربعة أشخاص كانوا في حالة سكر طافح داخل المقبرة في جدال حاد، لتتطور الأمور إلى تبادل للعنف انتهى بتلقي أحدهم لضربة قاتلة على مستوى الرأس، ليسقط على إثرها على الأرض جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، تمكنت من اعتقال الثلاثة المتورطين في هذه الجريمة، حيث تم تقديمهم للعدالة بداية الأسبوع الجاري للنظر في المنسوب إليهم، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.