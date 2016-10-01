عاجل:هذا هو عدد الجرحى في فاجعة درب السلطان

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة إثر انهيار منزلين متجاورين بسبب انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير، ليلة الاثنين

شوف تيفي:

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة إثر انهيار منزلين متجاورين بسبب انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير، ليلة الاثنين الثلاثاء، بحي العيون بمقاطعة مرس السلطان.

وحسب ما عاينت "شوف تيفي" من عين المكان، تم نقل الجرحى إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي الإسعافات الضرورية، بعد تدخل عناصر الوقاية المدنية لمباشرة عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمصابين.