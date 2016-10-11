عاجل و بالصور:عناصر الوقاية المدنية تستعين بالكلاب المدربة لاستخراج ضحايا فاجعة درب السلطان من تحت الأنقاض

في جديد الحادث المفجع الذي هز في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حي درب سلطان بعد سقوط منزلين بفعل قوة انفجار قنينة للغاز من الحجم الصغير،تستعين في هذه اللحظات عناصر الوقاية المدنية بالكلاب

شوف تيفي:م غ

في جديد الحادث المفجع الذي هز في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حي درب سلطان بعد سقوط منزلين بفعل قوة انفجار قنينة للغاز من الحجم الصغير،تستعين في هذه اللحظات عناصر الوقاية المدنية بالكلاب المدربة لاستخراج ضحايا من السكان عالقين تحت الأنقاض.

و حسب ما عاينته"شوف تيفي"، من المحتمل وجود مجموعة من السكان تحت أنقاض البناية ،خصوصا أن العمارتين المنهارتين تضم مجموعة من الأسر التي تكتري الغرف .

و قد تم نقل عدد من السكان المصابين إلى مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.

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