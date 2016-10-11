عاجل و بالصور:سكان تحت رحمة الأنقاض بفاجعة درب السلطان و هذه التفاصيل

لا زال في هذه الأثناء عناصر الوقاية المدنية يحاولون استخراج مواطنين عالقين تحت أنقاض العمارتين اللتين انهارتا ليلة الاثنين الثلاثاء بدرب السلطان بعد انفجار قنينة غاز صغيرة.

شوف تيفي:م غ

لا زال في هذه الأثناء عناصر الوقاية المدنية يحاولون استخراج مواطنين عالقين تحت أنقاض العمارتين اللتين انهارتا ليلة الاثنين الثلاثاء بدرب السلطان بعد انفجار قنينة غاز صغيرة.

و تعيش ساكنة الزنقة 47 قرب الجميعة بحي العيون،على وقع الخوف من تكرار فاجعة سباتة و التي خلفت قتلى و جرحى.

و تعود أسباب الانهيار حسب ما عاينت"شوف تيفي" إلى انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير،و التي تسببت قوتها في انهيار البناية المجاورة،و قد تم لحدود كتابة هذه الأسطر استخراج رجل و امرأة مسنة فيما لا زال البحث متواصلا عن بقية السكان الذين لا يزالون عالقين تحت الانقاض.

و سنعود لتفاصيل هذا الخبر بالفيديو..