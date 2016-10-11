عاجل و بالصور:سكان تحت رحمة الأنقاض بفاجعة درب السلطان و هذه التفاصيل

شوف تيفي:م غ
لا زال في هذه الأثناء عناصر الوقاية المدنية يحاولون استخراج مواطنين عالقين تحت أنقاض العمارتين اللتين انهارتا ليلة الاثنين الثلاثاء بدرب السلطان بعد انفجار قنينة غاز صغيرة.
و تعيش ساكنة الزنقة 47 قرب الجميعة بحي العيون،على وقع الخوف من تكرار فاجعة سباتة و التي خلفت قتلى و جرحى.
و تعود أسباب الانهيار حسب ما عاينت"شوف تيفي" إلى انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير،و التي تسببت قوتها في انهيار البناية المجاورة،و قد تم لحدود كتابة هذه الأسطر استخراج رجل و امرأة مسنة فيما لا زال البحث متواصلا عن بقية السكان الذين لا يزالون عالقين تحت الانقاض.
و سنعود لتفاصيل هذا الخبر بالفيديو..
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