عاجل :فاجعة سباتة تتكرر بدرب السلطان و هذه الحصيلة الأولية

شوف تيفي:م غ
علمت"شوف تيفي" في هذه الأثناء أن منزلين مكونين من ثلاثة طوابق إنهارا ليلة الاثنين-الثلاثاء، بدرب سلطان و بالضبط بالزنقة 47 قرب الجميعة بحي العيون.
و تعود أسباب الانهيار حسب ما عاينت"شوف تيفي" لانفجار قنينة غاز من الحجم الصغير،و التي تسببت قوتها في انهيار البناية المجاورة،و قد تم لحدود كتابة هذه الأسطر استخراج رجل و امرأة مسنة فيما لا زال البحث متواصلا عن بقية السكان الذين لا يزالون عالقين تحت الانقاض.
و سنعود لتفاصيل هذا الخبر بالفيديو..
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