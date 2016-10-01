عاجل :فاجعة سباتة تتكرر بدرب السلطان و هذه الحصيلة الأولية

علمت''شوف تيفي'' في هذه الأثناء أن منزلين مكونين من ثلاثة طوابق إنهارا ليلة الاثنين¬-الثلاثاء، بدرب سلطان و بالضبط بالزنقة 47 قرب الجميعة بحي العيون.

شوف تيفي:م غ

علمت"شوف تيفي" في هذه الأثناء أن منزلين مكونين من ثلاثة طوابق إنهارا ليلة الاثنين­-الثلاثاء، بدرب سلطان و بالضبط بالزنقة 47 قرب الجميعة بحي العيون.

و تعود أسباب الانهيار حسب ما عاينت"شوف تيفي" لانفجار قنينة غاز من الحجم الصغير،و التي تسببت قوتها في انهيار البناية المجاورة،و قد تم لحدود كتابة هذه الأسطر استخراج رجل و امرأة مسنة فيما لا زال البحث متواصلا عن بقية السكان الذين لا يزالون عالقين تحت الانقاض.

و سنعود لتفاصيل هذا الخبر بالفيديو..