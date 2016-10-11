عاجل:شوفو شحال ديال القرقوبي شدو عند بزناس فكازا

شوف تيفي
بعد ثلاثة أشهر من تتبع حركته الغير طبيعية و بعد الشك في ترويجه لحبوب الهلوسة،تمكنت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة الفداء درب سلطان بالدرالبيضاء مساء اليوم الاثنين من توقيف "بزناس" و بحوزته 3105 من مخدر "القرقوبي".
وحسب مصدر أمني لشوف تيفي،تم إلقاء القبض على مروج المخدرات بعد نصب كمين،حيث أوهمه مخبر أمني أنه زبون و يبحث عن حبوب الهلوسة بعد حوالي ثلاثة أشهر،ليتم اعتقاله متلبسا بحيازة المخدرات قرب مسجد الأندلس بحي أناسي بالدار البيضاء.
و كشفت التحقيقات،أن الموقوف و هو من مواليد سنة 1984،لديه سوابق عدلية في السرقة الموصوفة كما أنه يشتغل مستخدم في إحدى المعامل الصناعية بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.
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