عاجل:شوفو شحال ديال القرقوبي شدو عند بزناس فكازا

بعد ثلاثة أشهر من تتبع حركته الغير طبيعية و بعد الشك في ترويجه لحبوب الهلوسة،تمكنت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة الفداء درب سلطان بالدرالبيضاء مساء اليوم الاثنين من توقيف ''بزناس'' و بحوزته 3105 من مخدر

شوف تيفي

بعد ثلاثة أشهر من تتبع حركته الغير طبيعية و بعد الشك في ترويجه لحبوب الهلوسة،تمكنت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة الفداء درب سلطان بالدرالبيضاء مساء اليوم الاثنين من توقيف "بزناس" و بحوزته 3105 من مخدر "القرقوبي".

وحسب مصدر أمني لشوف تيفي،تم إلقاء القبض على مروج المخدرات بعد نصب كمين،حيث أوهمه مخبر أمني أنه زبون و يبحث عن حبوب الهلوسة بعد حوالي ثلاثة أشهر،ليتم اعتقاله متلبسا بحيازة المخدرات قرب مسجد الأندلس بحي أناسي بالدار البيضاء.

و كشفت التحقيقات،أن الموقوف و هو من مواليد سنة 1984،لديه سوابق عدلية في السرقة الموصوفة كما أنه يشتغل مستخدم في إحدى المعامل الصناعية بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.