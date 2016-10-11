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عاجل:شوفو شحال ديال القرقوبي شدو عند بزناس فكازا
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 00:08 عاجل:شوفو شحال ديال القرقوبي شدو عند بزناس فكازا | حوادث و حقوق
عاجل:شوفو شحال ديال القرقوبي شدو عند بزناس فكازا
بعد ثلاثة أشهر من تتبع حركته الغير طبيعية و بعد الشك في ترويجه لحبوب الهلوسة،تمكنت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة الفداء درب سلطان بالدرالبيضاء مساء اليوم الاثنين من توقيف ''بزناس'' و بحوزته 3105 من مخدر

شوف تيفي

 بعد ثلاثة أشهر من تتبع حركته الغير طبيعية و بعد الشك في ترويجه لحبوب الهلوسة،تمكنت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة الفداء درب سلطان بالدرالبيضاء مساء اليوم الاثنين من توقيف "بزناس" و بحوزته 3105 من مخدر "القرقوبي".

 وحسب مصدر أمني لشوف تيفي،تم إلقاء القبض على مروج المخدرات بعد نصب كمين،حيث أوهمه مخبر أمني أنه زبون و يبحث عن حبوب الهلوسة بعد حوالي ثلاثة أشهر،ليتم اعتقاله متلبسا بحيازة المخدرات قرب مسجد الأندلس بحي أناسي بالدار البيضاء.

 و كشفت التحقيقات،أن الموقوف و هو من مواليد سنة 1984،لديه سوابق عدلية في السرقة الموصوفة كما أنه يشتغل مستخدم في إحدى المعامل الصناعية بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.

 شوفو شحال ديال القرقوبي شدو عند بزناس فكازاشوفو شحال ديال القرقوبي شدو عند بزناس فكازاشوفو شحال ديال القرقوبي شدو عند بزناس فكازا

 

 

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شوف تيفي المغرب القرقوبي استهلاك مخدرات اعتقال أناسي

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