شوفو شحال ديال الزبل كيستقبل مطرح ''النفايات مديونة''بالدار البيضاء

قال رئيس جهة الدار البيضاء - سطات، مصطفى باكوري، اليوم الإثنين بالصخيرات، إن 30 في المائة أو أكثر بقليل من النفايات على المستوى الوطني يتم إنتاجها بجهة الدار البيضاء - سطات.

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قال رئيس جهة الدار البيضاء - سطات، مصطفى باكوري، اليوم الإثنين بالصخيرات، إن 30 في المائة أو أكثر بقليل من النفايات على المستوى الوطني يتم إنتاجها بجهة الدار البيضاء - سطات.

و أوضح باكوري، وهو أيضا عضو بجمعية رؤساء الجهات بالمغرب، خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول تثمين النفايات والمناخ" أن مطرح مديونة وحده يستقبل 3600 طن من النفايات يوميا".

وأعرب عن أسفه لكون "ثلث النفايات المنتجة بهذه الجهة لا يتم تجميعها"، مؤكدا أن تدبير وتثمين النفايات يعد أولوية بالنسبة للجماعات المحلية مما يستدعي تمكين هذه الأخيرة من وسائل لتجميع ومعالجة النفايات، مضيفا أن "واجبنا يتمثل في مواكبة الجماعات في تثمين نفاياتها لأنها ليست على نفس المستوى من الازدهار".

وقال رئيس جهة الدار البيضاء سطات المعروفة بمعدل تصنيعها المرتفع "لسنا فخورين بتدبير نفاياتنا، على اعتبار أنه بالإمكان جعلها تسهم في إعطاء قيمة مضافة عالية".

من جانبه، قال رئيس الائتلاف من أجل تثمين النفايات، محمد الشعيبي، إن الائتلاف الذي تأسس في أكتوبر 2015 يسعى لأن يكون هيئة متعددة الأطراف تضم ممثلي القطاعات الوزارية ومنظمات المجتمع ومنتجي النفايات وفاعلين اقتصاديين وكذا القطاع الخاص. وأضاف أن الأمر يتعلق بملتقى للتبادل يهدف إلى المشاركة في تقنين قطاع النفايات واقتراح إجراءات وحلول تكنولوجية من أجل تدبير مستدام للنفايات.

وسيتميز المؤتمر الدولي حول تثمين النفايات والمناخ، الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب والائتلاف من أجل تثمين النفايات، بتنظيم ثلاث ورشات ينشطها خبراء ومسؤولون في مجال البيئة وتوزيع علامات المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.