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بالفيديو..سامسونغ في نكسة .. حرائق جديدة بغالاكسي نوت 7
بتاريــخ : 10 أكتوبر 2016 / 23:09 بالفيديو..سامسونغ في نكسة .. حرائق جديدة بغالاكسي نوت 7 | اقتصاد
بالفيديو..سامسونغ في نكسة .. حرائق جديدة بغالاكسي نوت 7
بعد توالي الشكايات بخصوص الحرائق الجديدة الخاصة بهاتفغالاكسي نوت 7،أوقفت رسميا اليوم الاثنين الشركة الكوريةإنتاج الهاتف الجديد، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الأجهزة البديلة قد اشتعلت فيها النيران،

شوف تيفي

بعد توالي الشكايات بخصوص الحرائق الجديدة الخاصة بهاتفغالاكسي نوت 7،أوقفت رسميا اليوم الاثنين الشركة الكوريةإنتاج الهاتف الجديد، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الأجهزة البديلة قد اشتعلت فيها النيران، في نكسة جديدة للشركة.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن الشركة قررت وقف إنتاج الهواتف الذكية من هذا الطراز اليوم الاثنين، وهو أحد المنتجات الأكثر تقدماً وتكلفةً من نوعه في السوق.

 هذا وقد علقت كبريات شركات الاتصالات في الولايات المتحدة وأستراليا عمليات بيع واستبدال أجهزة نوت 7 في الوقت الذي شددت فيه شركات الطيران الكبرى على حظر استخدام هذه الأجهزة من قبل الركاب بعد انبعاث دخان من جهاز جديد بديل تقول سامسونج إن بطارياتها "آمنة"، مما أوجب إخلاء طائرة ركاب في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكرته وكالة

 

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