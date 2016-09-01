عاجل:هذه حقيقة اغتيال فيصل القاسم

شوف تيفي
نفت قبل قليل قناة الجزيرة القطرية،خبرا تكذب فيه كل الشائعات التي راجت بخصوصمقتل الإعلامي السوري فيصل القاسم، بطلق ناري.
ونشر ناشطون صورة تكذب الخبر، حيث قال فيصل القاسم إنه يقوم بتصوير دعاية برنامج الاتجاه المعاكس الجديدة، مع فريق سينمائي كبير في أحد الاستوديوهات العالمية.
ونفت القناة الخبر الذي صنفه ناشطون بأنه "طريف"، فيما توقع آخرون أن تكون صفحة "الجزيرة" تعرّضت للاختراق.
يشار إلى أن فيصل القاسم، اشتهر منذ سنوات طويلة ببرنامجه "الاتجاه المعاكس"، الذي عادة ما تثير حلقاته الجدل يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
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