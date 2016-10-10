بالصور..موقف طريف:آخر ما قام به بنكيران قبل ذهابه إلى القصر و تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الثانية من طرف الملك

علمت''شوف تيفي'' من مصادر متطابقة أن الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران استيقظ باكر و حلق ذقنه ووضع نظارته المعتادة و تماهى في شغف طفولي مع حفيدته المدللة مؤجلا كل مواعيده و لقاءاته

شو تيفي

علمت"شوف تيفي" من مصادر متطابقة أن الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران استيقظ باكر و قص لحيته ووضع نظارته المعتادة و تماهى في شغف طفولي مع حفيدته المدللة مؤجلا كل مواعيده و لقاءاته منتظرا مكالمة هاتفية من القصر لتعيينه رئيسا للحكومة للمرة الثانية على التوالي في سابقة بالمغرب..و هو ما كان فعلا حيث علمنا أن بنكيران ظل ملازما لحفيدته إلى حين مغادرته منزله متوجها إلى القصر.

و عزا مقربون من بنكيران أن الأخير يعتبر حفيدته الصغيرة فألا حسنا عليه بل و إحدى الركائز السيكولوجية التي تضيف طاقة خاصة للظاهرة بنكيران.