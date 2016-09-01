شوافة مغربية معروفة عند المصريين .. ها شنو كادير للفرق الرياضية

نشر موقع المصري ''اليوم السابع'' ، أن ''شوافة'' مغربية توقعت فوز المنتخب المصري على نظيره الكونغولى، في المباراة التى جمعت الفريقين برسم تصفيات المونديال بالعاصمة برازافيل.

شوف تيفي" علاء الصنوبري

نشر موقع المصري "اليوم السابع" ، أن "شوافة" مغربية توقعت فوز المنتخب المصري على نظيره الكونغولى، في المباراة التى جمعت الفريقين برسم تصفيات المونديال بالعاصمة برازافيل.



وأضاف الموقع المصري، أن العرافة المغربية قالت عند سؤالها عن توقعاتها للمباراة، إن لقاء اليوم سيشهد تسجيل هدفين، وتوقعت أن يكون الاحتمال الأقرب هو فوز الفراعنة بثنائية نظيفة، أو التعادل بهدف لكل فريق.

وأضافت العرافة أن "الطالع" يؤكد أن بعثة المنتخب ستعود من الكونغو سعيدة وفي

حالة ارتياح، ما يؤكد أن نتيجة المباراة ستكون في صالح الفريق المصري