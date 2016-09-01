هذا هو سبب الحريق الذي اندلع بالنادي الليلي لفندق المامون بالبيضاء

شوف تيفي
علمت شوف تيفي" ان سبب الحريق المهول الذي اندلع عشية اليوم الإثنين بالملهى الليلي المتواجد بفندق المامون الواقع وسط مدينة الدار بالبيضاء،يعود إلى "جمر" الشيشا الذي سقط على الأفرشة المتواجد بالنادي.
وأضاف ذات المصادر أن عاملة بالفندق المذكور تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى الصوفي بعدما تعرضت للإختناق بسبب النيران القوية.
وللإشارة فقد خلف الحادث استنفارا في صفوف الأمن والمارة، حيث حجت إلى عين المكان رجال الوقاية المدنية للتدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
عاجل وبالصور..حريق مهول بالنادي الليلي لفندق المامون بالبيضاء
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