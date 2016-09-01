مزوار متشبت باستقالته والحسم فيها الأربعاء المقبل

علمت ''شوف تيفي'' أن استقالة صلاح الدين مزوار مازالت قائمة إلى حد اليوم منذ تقديمها يوم أمس الأحد في اجتماع المكتب السياسي للحزب.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن استقالة صلاح الدين مزوار مازالت قائمة إلى حد اليوم منذ تقديمها يوم أمس الأحد في اجتماع المكتب السياسي للحزب.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار لم يحسم بعد في قرار قبول استقالة صلاح الدين مزوار، حيث أن الإجتماع مازال مفتوحا إلى غاية الأربعاء المقبل تاريخ إنعقاده من جديد للبث في الإستقالة.

وأضافت ذات المصادر، أنه في حالة قبول الإستقالة فالحزب مجبر على القيام بإجراءات تنظيمية، لأن قبول الإستقالة وتعيين رئيس حزب جديد هو من إختصاص المجلس الوطني، خاصة وأن الفترة الحالية تستلزم من الحزب حضور جميع قياداته التنظيمية، بعد حصول عبد الإله بن كيران الحليف في الحكومة المنتهية ولايتها على تكليف من الملك محمد لتشكيل الحكومة.