هذا ما قاله بنكيران بعدما عيّنه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة لولاية ثانية

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، الذي عينه الملك محمد اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء رئيسا للحكومة، إن ''جلالة الملك أعاد تعييني على رأس الحكومة وأتمنى

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قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، الذي عينه الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء رئيسا للحكومة، إن "جلالة الملك أعاد تعييني على رأس الحكومة وأتمنى النجاح في هذه المهمة".

وأضاف ابن كيران، في تصريح للصحافة بالمناسبة "سأبدأ مشاوراتي مع الأحزاب السياسية في أقرب فرصة من أجل تشكيل هذه الحكومة"، التي أتمنى أن "نوفق فيها جميعا".





