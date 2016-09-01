بالفيديو مصطفى الرميد : الملك احترم المنهجية الديمقراطية بتعيين بن كيران رئيسا للحكومة

صرح مصطفى الرميد '' لشوف تيفي'' مباشرة بعد حضوره لقاء تعيين عبد الإله بن كيران، ''أن جلالة الملك محمد السادس إحترم المنهجية الديمقراطية المنصوص عليها بالفصل 47 في تعيين بن كيران كرئيس للحكومة''.

شوف تيفي

صرح مصطفى الرميد " لشوف تيفي" مباشرة بعد حضوره لقاء تعيين عبد الإله بن كيران، "أن جلالة الملك محمد السادس إحترم المنهجية الديمقراطية المنصوص عليها بالفصل 47 في تعيين بن كيران كرئيس للحكومة".

وصرح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، أن جلالة الملك جدد ثقته الغالية في عبد الإله بن كيران، كي يشتغل في السنوات الخمس المقبلة لتحقيق الأهداف التي يسمو المغاربة إلى تحقيقها بعد التصويت لحزب العدالة والتنمية وسائر الأحزاب التي ينتظر أن تكون في التحالف الحكومي المقبل.

وأضاف مصطفى الرميد " ندعو من الله أن يوفق رئيس الحكومة أولا في تشكيل إئتلاف قادر على النهوض بالمرحلة".