عاجل وبالصور..حريق مهول بالنادي الليلي لفندق المامون بالبيضاء

شب حريق مهول عشية اليوم الإثنين بالملهى الليلي المتواجد بفندق المامون الواقع وسط مدينة الدار بالبيضاء.

شوف تيفي

شب حريق مهول عشية اليوم الإثنين بالملهى الليلي المتواجد بفندق المامون الواقع وسط مدينة الدار بالبيضاء.

وحسب موفد "شوف تيفي" بعين المكان فإن الحريق شب بالطابق تحت الأرضي للفندق والمخصص للملهى الليلي، مضيفا أنه عند اندلاع النيران خرج جميع النزلاء وعمال ومسؤولي الفندق هلعا إلى الشارع.



وأكد الموفد أن الحادث خلف استنفارا في صفوف الأمن والمارة، حيث حجت إلى عين المكان رجال الوقاية المدنية للتدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.