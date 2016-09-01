عاجل :سبعة أعضاء من البيجيدي أمام لجنة مراقبة الإنتخابات بتهمة الإعتداء

علمت ''شوف تيفي'' أن سبعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية من بينهم أخت وزير العدل والحريات رقية الرميد سيمثلون عشية اليوم أمام لجنة مراقبة الإنتخابات بعد إتهامهم من طرف رئيس دائرة بمدينة القنيطرة

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن سبعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية من بينهم أخت وزير العدل والحريات رقية الرميد سيمثلون عشية اليوم أمام لجنة مراقبة الإنتخابات بعد إتهامهم من طرف رئيس دائرة بمدينة القنيطرة بالإعتداء الجسدي عليه، تطلب نقله من مكان الحادث نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت ذات المصادر، أن اللجنة سبق لها أن إستدعت الأعضاء للمثول أمامها من أجل أخذ أقوالهم الجمعة الماضية لكنهم رفضوا الحضور بسبب الإنتخابات.

وكشفت ذات المصدر، أن رئيس الدائرة يتهم سبعة أعضاء من حزب البيجدي بالإعتداء عليه جسديا، حيث سقط أمام منزل بحي الساكنية يحتضن لقاءا تكويني لمراقبي الإنتخابات بمدينة القنيطرة.

وسبق للمحامية رقية الرميد أن نظمت ندوة صحفية نفت فيه واقعة الإعتداء مؤكدة أنها تتحمل المسؤولية كاملة إن أصيب رئيس الدائرة بخدش بسيط.