عاجل:الملك محمد السادس يعين بنكيران رئيسا للحكومة لولاية ثانية

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''،في خبر حصري، استقبل الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

شوف تيفي

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي"،في خبر حصري، استقبل الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

و قد عين الملك محمد السادس بنكيران،رئيسا للحكومة،لولاية ثانية، طبقا للفصل 47 من الدستور،كما كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.