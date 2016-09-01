عاجل:الملك محمد السادس يعين بنكيران رئيسا للحكومة لولاية ثانية

شوف تيفي
كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي"،في خبر حصري، استقبل الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
و قد عين الملك محمد السادس بنكيران،رئيسا للحكومة،لولاية ثانية، طبقا للفصل 47 من الدستور،كما كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
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