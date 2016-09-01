عاجل.. مواجهات دامية بإقليم خنيفرة بعد تعرض حافلة تقل سياح ألمان للرشق بالحجارة مع تسجيل إصابات في صفوف القوات العمومية

علمت''شوف تيفي'' أن حافلة سياحية، كانت تقل مجموعة من السياح من جنسية ألمانية، تعرضت زوال اليوم الاثنين، للرشق بالحجارة من طرف عدد من التلاميذ المحتجين على مستوى جماعة ''واو مانة'' دائرة ''القباب'' إقليم

شوف تيفي

علمت"شوف تيفي" أن حافلة سياحية، كانت تقل مجموعة من السياح من جنسية ألمانية، تعرضت زوال اليوم الاثنين، للرشق بالحجارة من طرف عدد من التلاميذ المحتجين على مستوى جماعة "واو مانة" دائرة "القباب" إقليم خنيفرة، ما تسبب في تكسير زجاج الحافلة دون تسجيل أية إصابات بشرية بعد دخولهم في مواجهات مع القوات العمومية.



وأضافت ذات المصادر أن أولاياء التلاميذ كانوا محتجين بالمنطقة، مرفوقين بأبنائهم ، للمطالبة بإحداث مؤسسة تعليمية بجماعة "واو مانة" المنتسبين لها.

وفور حدوث الاشتباكات بين الطرفين، حلت بعين المكان مروحية لتقصي الحقائق تضم مسؤولين رفيعي المستوى.