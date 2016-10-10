عاجل وبالصور..بعد مراكش.. انتحار شاب ألقى بنفسه من سطح عمارة بمكناس

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لقي شاب عشريني حتفه بعدما أقدم على الإنتحار من سطح العمارة المتواجدة أمام مقهى لاكورا على مستوى شارع الحسن الثاني بمكناس، وحسب مصادر محلية، فإن المارة حاولوا إقناع الهالك قيد حياته بالتراجع، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.
وفور علم السلطات المعنية بالحادثة المفجعة، حلت إلى عين المكان سيارة الإسعاف إلا أنها لم تنقل جثته بعدما تأكدت وفاته، لتحضر بعدها سيارة نقل الأموات لنقله إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس.
و لازالت الإجراءات على قدم وساق من أجل التعرف على هوية الهالك وإكمال الإجراءات الضرورية .
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