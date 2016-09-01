الأمير مولاي الحسن يترأس بالجديدة افتتاح الدورة التاسعة لمعرض الفرس

ترأس الأمير مولاي الحسن، اليوم الاثنين بالجديدة، افتتاح الدورة التاسعة لمعرض الفرس، التي يحتضنها مركز المعارض محمد السادس إلى غاية 16 أكتوبر الجاري تحت الرعاية الملكية، والمنظمة هذه السنة تحت

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ترأس الأمير مولاي الحسن، اليوم الاثنين بالجديدة، افتتاح الدورة التاسعة لمعرض الفرس، التي يحتضنها مركز المعارض محمد السادس إلى غاية 16 أكتوبر الجاري تحت الرعاية الملكية، والمنظمة هذه السنة تحت شعار "فنون الفروسية التقليدية".

ولدى وصول الأمير مولاي الحسن إلى مركز المعارض محمد السادس، وجد في استقباله الشريف مولاي عبد الله العلوي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية.





