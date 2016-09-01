ترتيبات أمنية واسعة النطاق بمقر البرلمان بالرباط وها علاش

ذكرت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن مقر البرلمان بالرباط يعرف ترتيبات أمنية غير إعتيادية منذ صبيحة اليوم الإثنين.

شوف تيفي



ذكرت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن مقر البرلمان بالرباط يعرف ترتيبات أمنية غير إعتيادية منذ صبيحة اليوم الإثنين.



وأضافت ذات المصادر، أن حالة من التأهب الأمني إنطلقت بمقر المؤسسة التشريعية إستعدادا لإفتتاح الدورة التشريعية من طرف الملك محمد السادس المقررة الجمعة المقبلة، حيث سيشرف وفد أمني خاص على كل كبيرة وصغيرة بمقر البرلمان إلى حين إفتتاحه من طرف الملك.

وحسب ذات المصادر، فقد حل وفد أمني وأفراد من الوقاية المدنية رفقة أعضاء من الدائرة المشرفة على الأمن الملكي كما جرت العادة قبل سنوات لإتخاذ التدابير الإعتيادية المطلوبة.