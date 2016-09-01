عاجل: التجمعيون يقبلون استقالة مزوار.. وأنس بيرو يعوّضه مؤقتا

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر متطابقة، أن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، قررت بعد اجتماع عاصف حول تقييم نتائج الحزب في انتخابات السابع أكتوبر

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصادر متطابقة، أن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، قررت بعد اجتماع عاصف حول تقييم نتائج الحزب في انتخابات السابع أكتوبر، قبول استقالة صلاح الدين مزوار، الرئيس الذي انهالت عليه مطارق التجمعيين، بعد تحميله النتائج الهزيلة التي أدت بحزب الحمامة إلى فقدان ثلث مقاعده بمجلس النواب.

وتبعا للمصادر ذاتها، ثمة توجه كبير داخل التجمع الوطني للأحرار، يدفع في اتجاه تولي أنس بيرو رئاسة الحزب في هذا الظرف خلفا لصلاح الدين مزوار. وهو الطرح الذي تماهى معه حسب هذه المصادر كثير من التجمعيين، ليقينهم أن بيرو هو رجل المرحلة..