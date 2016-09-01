عاجل و انفراد.. من داخل ''حمام شعبي''إلقاء القبض على مشتبه فيها في اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء

علمت ''شوف تيفي'' أن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء،ألقت القبض على مشتبه فيها في قضية خطف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء شهر شتنبر الماضي.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء،ألقت القبض على مشتبه فيها في قضية خطف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء شهر شتنبر الماضي.

و حسب مصادرنا، جاء القبض على المشتبه فيها في خطف الرضيعة والتي تعمل "كسالة" داخل حمام شعبي بالدار البيضاء، مضيفة أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية كشفت أن لا علاقة تربطها بالجريمة التي هزت الرأي العام المغربي مؤخرا و قد تم إخلاء سبيلها فيم بعد .

و تجدر الإشارة أن عائلة الرضيعة تمكنت من استرجاع فلذة كبدها بعد أسبوع من المعاناة و لازالت الأبحاث جارية للكشف عن مرتكب هذه الجريمة .