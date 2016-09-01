البيجيدي يباشر إتصالاته مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة

قالت مصادر مطلعة، إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية شكلت لجنة خاصة لإطلاق مشاوراتها مع الأحزاب السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة المقبلة.

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قالت مصادر مطلعة، إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية شكلت لجنة خاصة لإطلاق مشاوراتها مع الأحزاب السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة المقبلة.

وحسب ذات المصادر، فاللجنة ستشتغل تحث رئاسة عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث أعطت الأمانة العامة لحزب البيجدي الضوء الأخضر للجنة بفتح النقاش مع جميع الأحزاب بإستثناء الأصالة والمعاصرة.

وأضافت ذات المصادر، أن حزبين سياسيين يعول عليهما بن كيران في النسخة الحكومية المقبلة، وهما حليفه السابق حزب التقدم والإشتراكية، وحزب الإستقلال الذي يرتقب أن يكون القوة النيابية الثانية داخل التحالف الحكومي المقبل.

وكشفت ذات المصادر، أن الأمانة العامة لحزب البيجدي، فوضت لجنة مصغرة تحديد القطاعات الوزارية للحزب ولحلفائه الآخرين.