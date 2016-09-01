الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية تعقد إجتماعا عشية اليوم وهاعلاش

قالت مصادر مطلعة، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستعقد إجتماعا موسعا مساء اليوم الاثنين بالمقر المركزي للحزب بالرباط برئاسة عبد الإله بن كيران.

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستعقد إجتماعا موسعا مساء اليوم الاثنين بالمقر المركزي للحزب بالرباط برئاسة عبد الإله بن كيران.

وأضافت ذات المصادر، أن الإجتماع سيحضره مسؤولون عن اللجنة المركزية للإنتخابات التابعة للحزب، لمناقشة نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة، حيث سبق لبن كيران أن وافق على تشكيل لجنة لمراجعة كل المحاضر من طرف حزب العدالة بعد استرجاع مقعد برلماني بدائرة مديونة بالدار البيضاء، ودراسة حظوظة بمناطق أخرى كمدينة مراكش بعد إحتساب أصوات بمحاضر رسمية، حسب ذات المصدر.

وكشفت ذات المصادر التي طالبت بعدم ذكر إسمها، أن الإجتماع سيخصص لنتائج الإنتخابات، والإستماع إلى التقارير المرفوعة إلى الأمانة العامة من طرف لجنة الخبراء القانونيين للحزب برئاسة المحامي عبد الصمد الإدريسي، إستعدادا للترافع عن الطعون التي وضعها الحزب بمجموعة من الدوائر على الصعيد الوطني.

ولم تستبعد ذات المصادر، أن تتداول الأمانة العامة للحزب عشية اليوم، في ما أسمته ذات المصادر "بخارطة الطريق" التي سينهجها الحزب في التحالف مع الفرقاء الحزبيين الأخرين لتشكيل الحكومة المقبلة رغم أن لجنة وضعت في ذات الشأن فور صدور النتائج بالمقر المركزي للحزب، أسند فيها لسعد الدين العثماني ترتيب اللقاءات مع الأحزاب السياسية.