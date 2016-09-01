نقل ضحية حادثة سير خطيرة بمروحية طبية من العيون إلى مراكش

قامت مروحية طبية للوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون بنقل رجل أربعيني تعرض لحادثة سير إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

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قامت مروحية طبية للوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون بنقل رجل أربعيني تعرض لحادثة سير إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وحسب مصادر محلية، فإن الضحية كان يعاني من كسور في الجمجمة بالإضافة إلى تعرضه لنزيف دماغي ورضوض على مستوى القفص الصدري، الشيئ الذي استدعى نقله على وجه السرعة بواسطة المروحية التي تضم طاقما طبيا، وأضافت ذات المصادر على أن المعني بالأمر كان يرقد في غيبوبة بقسم المستعجلات بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون.