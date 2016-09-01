نقل ضحية حادثة سير خطيرة بمروحية طبية من العيون إلى مراكش

شوف تيفي
قامت مروحية طبية للوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون بنقل رجل أربعيني تعرض لحادثة سير إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
وحسب مصادر محلية، فإن الضحية كان يعاني من كسور في الجمجمة بالإضافة إلى تعرضه لنزيف دماغي ورضوض على مستوى القفص الصدري، الشيئ الذي استدعى نقله على وجه السرعة بواسطة المروحية التي تضم طاقما طبيا، وأضافت ذات المصادر على أن المعني بالأمر كان يرقد في غيبوبة بقسم المستعجلات بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.