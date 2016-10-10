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شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

بالفيديو والصور.. نايضة في مركز تسجيل السيارات بسيدي عثمان بالبيضاء وها علاش
بتاريــخ : 10 أكتوبر 2016 / 14:42 بالفيديو والصور.. نايضة في مركز تسجيل السيارات بسيدي عثمان بالبيضاء وها علاش | حوادث و حقوق
بالفيديو والصور.. نايضة في مركز تسجيل السيارات بسيدي عثمان بالبيضاء وها علاش
علمت شوف تيفي أن مجموعة من المواطنين يحتجون في هذه الأثناء داخل مركز تسجيل السيارات بسيدي عثمان بالدارالبيضاء وذلك على خلفية العديد من الشكايات التي قام بها سائقو السيارات حيث لم يستجب المركز

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي أن مجموعة من المواطنين يحتجون في هذه الأثناء داخل مركز تسجيل السيارات بسيدي عثمان بالدارالبيضاء وذلك على خلفية العديد من الشكايات التي قام بها سائقو السيارات حيث لم يستجب المركز لطلابتهم .

وحسب مصدر شوف تيفي بعين المكان فإن المحتجين متذمرين من سوء الخدمات التي يوفرها المركز المذكور بحيث كانوا يرغبون في تسجيل لوائح سيارتهم و التوصل بالبطاقة الرمادية،ولكن المستخدمين ظلوا يتماطلون على الزبائن لعدة شهور، بذريعة أن النظام كان عاطلا الأمر الذي استنكره المواطنون.

مركز تسجيل السيارات

مركز تسجيل السيارات

مركز تسجيل السيارات

 

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مركز تسجيل السيارات ‎ بسيدي عثمان البيضاء

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