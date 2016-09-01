إجتماع طارئ للمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي اليوم وها علاش

علمت ''شوف تيفي'' أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سينعقد مساء اليوم الاثنين في أول لقاء بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سينعقد مساء اليوم الاثنين في أول لقاء بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الإجتماع جاء بطلب من قيادات بالمكتب السياسي لحزب الوردة، حيث ينتظر أن تهيمن النتائج المخيبة للآمال التي حصل عليها رفاق بوعبيد في الإنتخابات التشريعية على الإجتماع.

ويأتي إجتماع المكتب السياسي، وسط مطالب بعقد مؤتمر للحزب، حيث أطلق بعض النشطاء الفايسبوكيين المنخرطين في الحزب "هاشتاغ" على الفايسبوك يطالبون فيه بإنقاذ الحزب بعد النتائج التي حصل عليها في التشريعات الأخيرة.

وحصل حزب الإتحاد الإشتراكي على 20 مقعدا برلمانيا في الإنتخابات البرلمانية ليوم الجمعة الماضي، في مقابل 38 مقعدا سنة 2011.