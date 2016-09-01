طالب ينتحر بطعنتين قاتلتين على مستوى القلب بمراكش

أقدم ليلة أمس الأحد طالب على الإنتحار بعدما وجه لنفسه طعنتين خطيرتين على مستوى القلب بواسطة سكين حاد بمنزل العائلة بحي الداوديات بمراكش.

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أقدم ليلة أمس الأحد طالب على الإنتحار بعدما وجه لنفسه طعنتين خطيرتين على مستوى القلب بواسطة سكين حاد بمنزل العائلة بحي الداوديات بمراكش.

وفي تفاصيل الحادث وحسب مصادر محلية، فإن المعني بالأمر وجه طعنتين لنفسه على مستوى القلب ليسقط مضرجا في دمائه، الشيئ الذي دفع بخاله إلى طلب المساعدة حيث حلت بعين المكان عناصر الوقاية المدنية، ليتم نقله على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل بالمدينة المذكورة.

وفي نفس السياق، استمعت المصالح الأمنية لتصريحات العائلة وتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.