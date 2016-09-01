أمطار مرتقبة ابتداء من زوال الأربعاء المقبل بشمال ووسط المملكة

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن الحالة الجوية العامة بالمملكة ستعرف ابتداء من الاربعاء المقبل تغييرا ملحوظا حيث ستشهد أول اضطراب جوي لهذا الموسم وسيكون مقرونا بأمطار ستهم شمال ووسط

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أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن الحالة الجوية العامة بالمملكة ستعرف ابتداء من الاربعاء المقبل تغييرا ملحوظا حيث ستشهد أول اضطراب جوي لهذا الموسم وسيكون مقرونا بأمطار ستهم شمال ووسط البلاد.

وأوضحت المديرية أن هذه الأمطار، الناتجة عن اقتراب منخفض جوي بشمال البلاد، ستكون محليا معتدلة بالشمال الغربي، والريف ومرتفعات الأطلس وضعيفة على العموم بالمناطق الوسطى.

وأضافت أن هذه التساقطات المطرية ستستمر حتى يوم الخميس ومن المنتظر أن يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد.

وأشارت إلى أن الطقس سيستقر تدريجيا ابتداء من يوم الجمعة، مضيفة أنها ستقوم بإعطاء توضيحات أكثر في نشراتها القادمة.