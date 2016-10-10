بالصور: نايضة فكازا..شوفو أشنو دارو الأفارقة للبوليس

شوف تيفي:م غ
فوضى عارمة عاينتها "شوف تيفي" بالقرب من محطة اولاد زيان صباح اليوم الاثنين تسبب فيها أفارقة يفترشون الأرض في الشارع العام.
ورفض الأفارقة المتسولون،الذين يحتلون شوارع و طرقات الدار البيضاء،مغادرة المكان بعد تدخل السلطات الأمنية بعد شكايات تلقتها خاصة بممارسة التسول و عرقلة حركة المرور.
و طالب الأفارقة المتسولون من السلطات الأمنية بتمكينهم من عمل قار ينقذهم و يساعدهم على العيش الكريم مقابل العدول عن التسول و إحداث الفوضى.
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