بالصور: نايضة فكازا..شوفو أشنو دارو الأفارقة للبوليس

فوضى عارمة عاينتها ''شوف تيفي'' بالقرب من محطة اولاد زيان صباح اليوم الاثنين تسبب فيها أفارقة يفترشون الأرض في الشارع العام.

شوف تيفي:م غ

فوضى عارمة عاينتها "شوف تيفي" بالقرب من محطة اولاد زيان صباح اليوم الاثنين تسبب فيها أفارقة يفترشون الأرض في الشارع العام.

ورفض الأفارقة المتسولون،الذين يحتلون شوارع و طرقات الدار البيضاء،مغادرة المكان بعد تدخل السلطات الأمنية بعد شكايات تلقتها خاصة بممارسة التسول و عرقلة حركة المرور.

و طالب الأفارقة المتسولون من السلطات الأمنية بتمكينهم من عمل قار ينقذهم و يساعدهم على العيش الكريم مقابل العدول عن التسول و إحداث الفوضى.