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عاجل: الملك محمد السادس يستقبل بنكيران بالقصر الملكي بالدار البيضاء
بتاريــخ : 10 أكتوبر 2016 / 13:27 عاجل: الملك محمد السادس يستقبل بنكيران بالقصر الملكي بالدار البيضاء | بوليتيك
عاجل: الملك محمد السادس يستقبل بنكيران بالقصر الملكي بالدار البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر متطابقة، أن الملك محمد السادس سيستقبل بعد زوال اليوم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء.

شوفي تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر متطابقة، أن الملك محمد السادس سيستقبل بعد زوال اليوم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء.

وعلى ضوء النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات 7 أكتوبر الجاري، من المحتمل أن يعين الملك محمد السادس بنكيران رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيل أعضائها، تماشيا مع الفصل 47 من الدستور.

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عاجل: الملك محمد السادس يستقبل بنكيران بالقصر الملكي بالدار البيضاء

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